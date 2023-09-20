Програма для роботи з банківсьми терміналом та друку на принтері

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Потрібна програма для обробки запитів з серверу. 

Програма повинна працювати з терміналом PAX А930СL від приватбанку, а також відправляти на принтер дані, які приходять від websocket серверу

Алгоритм такий:
1. Касир вибирає, які товари продати (це вже реалізовано на бекенді)
2. Якщо оплата картою, то Websocket відправляє в програму (яку треба написати) запит про опрацювання суми на терміналі
3. Програма відправляє запит на термінал, отримує відповідь від теріналу
4. Програма передає на сервер інформацію від терміналу
5. Сервер відправляє всю інформацію по чеку і методу оплати в checkbox (це також реалізовано)
6. Після отримання від checkbox вся інфа по чеку передається в програму для того, щоб надрукувати чек


Прохання у відгуку вказувати мову програмування, на якій ви зможете це зробити

3 месяца назад
boss05
40 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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