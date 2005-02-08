Переработать excel калькулятор

Требуется простой редактор изображений на С#. Из сложного - обработка в потоках. Подробности в ТЗ. Сроки свободные (в пределах моего терпения). Все мои дополнительные хотелки и уточнения будут оплачивается отдельно по договорённости.
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Переработать по образцу excel калькулятор, генерирующий текст документа в зависимости от выбранных условий. Необходимо хорошее знание эксель, в т.ч. макросов.
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