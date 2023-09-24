Редактор изображений на C#

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Требуется простой редактор изображений на С#. Из сложного - обработка в потоках. Подробности в ТЗ.

Сроки свободные (в пределах моего терпения). Все мои дополнительные хотелки и уточнения будут оплачивается отдельно по договорённости.

3 месяца назад
guest_1695546478293
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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