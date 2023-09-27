Восстановление и анализ функциональности метода в Java-приложении

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Имеется исходный код приложения, написанного на Java. Основная задача
заключается в восстановлении функциональности определённых методов,
указанных в описании задачи.

Цели:

  • Восстановить работоспособность метода и убедиться в его функциональности.

  • Выяснить, какие данные необходимо передавать для корректной работы приложения.

В ЛС отправлю архив, в котором будут содержаться:

  1. Приложение: paytm-secure-upi-payments-10-27-01.apk

  2. Декомпилированный APK: Декомпилированный с помощью jadx paytm-secure-upi-payments-10-27-01.apk.

В закрепе скриншоты метода, функциональность которого требуется восстановить.

  • Объект: net.one97.paytm.oauth.utils.OAuthCryptoHelper.java (метод e())

  • Локация: paytm-secure-upi-payments-10-27-01/sources/net.one97/paytm/oauth/utils/OAuthCryptoHelper.java

  • Строчки: 130-231

3 месяца назад
tincap
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11 дней назад
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