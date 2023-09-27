Проект Arduino

1. Необходимо собрать приемник сигналов от шлагбаумов типа «Came», «Doorhan», «Nice», чтобы при нажатии на брелок от шлагбаума на дисплее отображался его код.

2. Необходимо собрать передатчик сигналов от шлагбаумов типа «CAME», чтобы при нажатии на кнопку (ПРАВАЯ, например) передавался введенный код. Кнопками вверх, вниз выбираем символ на дисплее, кнопками влево, вправо передвигаем регистр. ЛЕВОЙ, например, кнопкой сбрасываем введенный код и начинаем заново вводить. Долгое нажатие на Левую кнопку — Изменение режима работы с ПРИЕМА на ПЕРЕДАЧУ

ИМЕЕМ НА РУКАХ:

Ардуино Нано

Шилд под Ардуино Нано

Антенна-передатчик и приемник из комплекта беспроводной RF 433 MHz

Шилд LCD 1602 Keypad Shield