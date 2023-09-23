Модель для валютних пар (OTC, не залежить від зовнішніх факторів)

Є данні:

* Time

* Asset (Є валютні пари які пересікаються, тому можна базувати модель на кросскореляції 3+ графіків)

* Price

* Demand (відносна і абсолютна кількість ставок вверх\вниз за період часу)

* Volume (об'єм ставок за період часу)



В секундах



Задача: спрогнозувати чи піде ціна вгору чи впаде через період

Вимоги (або\або):

* Висока точність >70%

* Низька серія поразок (до 3 підряд), тоді точність не важлива



Готовий на поетапну роботу

Очікую бюджет та терміни кожного етапу в пропозиції (все приблизно, точні цифри не обов'язкові)