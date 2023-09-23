?Нужно написать 8 заданий на языке С. Если сработаемся - далее еще 10 таких же лабораторок с усложнением заданий (примерно 5-8 заданий на одну лаборатоку). ТЗ на английском. Пример одного задания: Create ...
Модель для валютних пар (OTC, не залежить від зовнішніх факторів)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Є данні:
* Time
* Asset (Є валютні пари які пересікаються, тому можна базувати модель на кросскореляції 3+ графіків)
* Price
* Demand (відносна і абсолютна кількість ставок вверх\вниз за період часу)
* Volume (об'єм ставок за період часу)
В секундах
Задача: спрогнозувати чи піде ціна вгору чи впаде через період
Вимоги (або\або):
* Висока точність >70%
* Низька серія поразок (до 3 підряд), тоді точність не важлива
Готовий на поетапну роботу
Очікую бюджет та терміни кожного етапу в пропозиції (все приблизно, точні цифри не обов'язкові)
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