Вітаю!

Потрібно розробити ПЗ для знаходження потрібної літератури за певними вимогами.

Можна реалізувати як пошук в гуглі, а можна реалізувати пошук в конкретних сервісах(типу топ бібліотеки), задається період з якого по який шукати і результат вводиться на екрані. Якщо ця інформація у відкритому доступі, то пз повинне мати можливість завантажити або написати повідомлення чому немає можливості переглянути чи скачати дану інформацію.

Інформація може вводитись на англійській мові. Або інформація вводиться українською а в даному ПЗ є підключення до перекладача.