Провести зміни в робочій програмі

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Є програма написана на С# з базою даних на SQL сервері, потрібно в програмі дописувати певні зміни.  

Добавити стовпчик – порядок зарахування оплати на послуги .

Добавити метод (Порядок зарахування) з функціює черговість зарахування платежів по послугах.

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3 месяца назад
RolanSSB
Роман 
16 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад