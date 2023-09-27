Настроить оплату в телеграмм-боте и добавить функции оплаты юзерам

Здравствуйте. Интересует доработка функционала в телеграмм-боте:

1) Консультация по функциям оплаты, интересует реализация оплаты в телеграмм-боте по: куаркоду СБП, ссылке (подписка).

2) Поступление на счёт пользователя, через расчётный счёт компании (отображение денег и вывод на карту или через СБП).

3) Оплата через расчётный счёт компании по СБП на кассах (которые могут принимать оплату через СБП) через бота. Отображение баланса пользователей и ведение взаимных расчётов.

Сам бот работает, оплата за подписку происходит по старому протоколу (карты), без выписывание чека... Код бота и т.д. предоставлю после общения. Жду предложений и консультаций.