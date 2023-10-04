Внедрить CPMStar в HTML5 на Unity3D

$3
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Есть рекламная сеть - CPMStar, поддерживающая показ рекламы в HTML5, требуется исходник на Unity3D версии 2021.3.3f1 с корректной работой рекламы данной сети для HTML5

HTMLUnity
3 месяца назад
BigBoss_1
37 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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