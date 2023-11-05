Требуется привлечь лиды на сайт с использованием социальных сетей через SMM и SMO. Подробности будут предоставлены после согласования. Обратите внимание, работа по предоплате не рассматривается.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $2000Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрытгод назад
- $30
Требуется найти 30 лидов, которые оформят услугу за 199 рублей. Тематика — бизнес и инвестиции. Гарантированные бонусы. Реферальная система отображает результаты. Готовность быть на связи в течение суток обязательна.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрытгод назад
- $15
Требуется разработать копию сайта itch.io с использованием технологий PHP, MySQL, JS, CSS и HTML. Проект должен быть выполнен «под ключ» с полным функционалом и дизайном оригинала.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $3
Необходимо внедрить CPMStar в HTML5 на Unity3D версии 2021.3.3f1. Требуется предоставить исходный код с корректной работой рекламы данной сети для HTML5. Ожидается полная интеграция и тестирование функционала.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад