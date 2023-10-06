Разработка скрипта для мониторинга FTP-папки, скачивания файлов

Необходимо разработать скрипт, который будет выполнять следующие действия:

Мониторинг FTP-папки:

Скрипт должен подключаться к FTP-серверу с заданными параметрами (IP, порт, имя пользователя, пароль).

Он должен мониторить корневую папку на FTP-сервере на предмет новых файлов.

При обнаружении новых файлов в FTP-папке, скрипт должен скачивать их на локальный компьютер в указанную папку.

Печать файлов:

После успешного скачивания файла на локальный компьютер, скрипт должен автоматически отправлять его на печать на принтер по умолчанию.

Удаление файлов:

После успешной печати файла, он должен быть автоматически удален как с локального компьютера, так и с FTP-сервера.

Частота обновления:

Скрипт должен мониторить FTP-папку и выполнять действия (скачивание, печать, удаление) в реальном времени с частотой обновления файлов не более 10 миллисекунд.

Ожидаемый результат:

Готовый скрипт, способный выполнять описанные выше действия с частотой обновления файлов не более 10 миллисекунд.

Подробное описание использования и настройки и запуска скрипта.