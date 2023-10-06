Есть скрипт написанный на питоне, нужно переделать его под работу на нескольких GPU.
Разработка скрипта для мониторинга FTP-папки, скачивания файлов
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Необходимо разработать скрипт, который будет выполнять следующие действия:
Мониторинг FTP-папки:
Скрипт должен подключаться к FTP-серверу с заданными параметрами (IP, порт, имя пользователя, пароль).
Он должен мониторить корневую папку на FTP-сервере на предмет новых файлов.
При обнаружении новых файлов в FTP-папке, скрипт должен скачивать их на локальный компьютер в указанную папку.
Печать файлов:
После успешного скачивания файла на локальный компьютер, скрипт должен автоматически отправлять его на печать на принтер по умолчанию.
Удаление файлов:
После успешной печати файла, он должен быть автоматически удален как с локального компьютера, так и с FTP-сервера.
Частота обновления:
Скрипт должен мониторить FTP-папку и выполнять действия (скачивание, печать, удаление) в реальном времени с частотой обновления файлов не более 10 миллисекунд.
Ожидаемый результат:
Готовый скрипт, способный выполнять описанные выше действия с частотой обновления файлов не более 10 миллисекунд.
Подробное описание использования и настройки и запуска скрипта.
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