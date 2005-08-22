Готов код, который выполняет логику и рассчитывает возможную прибыль на Binance для определенного пула торговых пар и записывает результаты в текстовый файл. Нужно его доработать: 1. Сейчас все входные данные прописаны в самом ...
Тестер стратегий на api и истории котировок цен на криптобиржах
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Тестер стратегий на api и истории котировок цен на криптобиржах Binance, Bybit, OKX Futures
входные данные (таблица):
биржа
инструмент (монета)
дата и время входа в сделку
направление (лонг/шорт)
цена усреднения 1, 2, 3 (опционально)
цель 1
цель 2, 3 - 7 (опционально)
стоплосс
выходные данные (таблица):
1. цена входа в сделку - вычисляется по дате и времени в моменте (среднее значение минутной свечи)
2. результат сделки - цель 1, цель 2, стоплосс или «в процессе» (при этом по достижении цели 1, стоплосс перемещается на цену входа в сделку)
3. срок сделки - количество часов с момента входа в сделку до достижения цели 1 или стоплосса
4. просадка - максимальное отрицательное значение цены за промежуток времени от входа в сделку до цели 1 (при стоплоссе просадка равна цене стоплосса)
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