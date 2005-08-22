Тестер стратегий на api и истории котировок цен на криптобиржах Binance, Bybit, OKX Futures

входные данные (таблица):

биржа

инструмент (монета)

дата и время входа в сделку

направление (лонг/шорт)

цена усреднения 1, 2, 3 (опционально)

цель 1

цель 2, 3 - 7 (опционально)

стоплосс

выходные данные (таблица):

1. цена входа в сделку - вычисляется по дате и времени в моменте (среднее значение минутной свечи)

2. результат сделки - цель 1, цель 2, стоплосс или «в процессе» (при этом по достижении цели 1, стоплосс перемещается на цену входа в сделку)

3. срок сделки - количество часов с момента входа в сделку до достижения цели 1 или стоплосса

4. просадка - максимальное отрицательное значение цены за промежуток времени от входа в сделку до цели 1 (при стоплоссе просадка равна цене стоплосса)