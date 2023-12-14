Чат ать чат для сайтов (сервер и даш)

Чат представляет собой завлекающие Приветсвия (чем могу быть полезен и тп) Дальше при написании сообщения посетителем в чат задаются вопросы с ответами, при чем след вопрос зависит от ответа на предыдущий вопрос (тригерные слова) и вконце спрашиваем контакты у посетителя и отправляем письмо админу текущего сайта

Чат будет устанавливаться с помощью кода, необходимо простое подключение как на живосайте, например. И отключение и обновление логики должно происходить удаленно на другом сервере всех имеющихся сайтов (у каждого могут быть свои вопросы, и свои небольшие ограничения, настройки)

Информацию о всех чатах нужно хранить в общей бд (без контактов клиентов, только вопросы)

Для бекенда планирую использовать Node.js(Nest.js), потому что Node.js позволяет на достаточно простом сервере держать много пользователей, а Nest.js популярный и удобный фреймворк, с четкой архитектурой. База данных будет Postgres. На фронтенде буду использовать Preact, или React.

Нужно сделать серверную часть и дашборд