Консультация (прикладной вопрос по opencv)

Имеется математическая модель орбитального движения космического корабля Союз-ТМА (проект Visual Studio, C++11), в которой реализованы уравнения для координат КА (x, y, z), его скоростей (Vx, Vy, Vz) и массы КА. Необходимо добавить уравнения вращения, что бы ...
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Приветствую.
Требуется консультация по возможным методам решения специфической задачи средствами opencv.
Детали в ЛС.
От консультанта ожидаю наличия подтвержденного опыта в этой области.
Формат - skype/tg/google meet, 1-2 созвона, 30-45 минут времени.
По итогам общения возможны как дополнительные оплачиваемые консультации так и заказ.
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