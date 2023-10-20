Автоматизация процессов с помощью тг бота

$40
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка247 просмотров
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Тз

Придётся работать с Марзбан панелью, для V2ray требуется создать телеграмм бота который будет подключен к панели , при создании юзераа в панели , бот отдельно помещал , данные юзера на гугл диск в новый текстовой документ в base64 , генерировал прямую открытую ссылку на скачивание , при этом если проводятся изменения в панели по конфигурациям , требуется что бы бот изменял так же все уже созданные конфигурации хранящиеся на Гугле диске ,

, что бы гугл диск использовался как локальное хранилище Субскрайбов , подписок и был подключен к панели

2 месяца назад
guest_16377809371782
Казахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад
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