Настроить на Python на удаленном сервере подключение к MongoDB

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки185 просмотров
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Есть телеграм бот на удаленном сервере и проблема в том, что ни в какую не хочет подключаться с Монго. Выкидывает ошибку.

PythonMongoDB
2 месяца назад
vladivals
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
6 дней назад