Подключить терминал оплаты

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки18 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовое приложение, написанное на C# для печати фотографий. Нужно перед печатью фотографий добавить оплату через бесконтактный терминал Nayax Vpos Onyx

Сам терминал у меня физически есть, могу предоставить доступ через Anydesk

2 месяца назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
  • Похожие заказы

  • Разработать сервис создания сайтов по шаблону с чат GPT

    Необходимо разработать сервис, который позволяет на основе шаблонов в пару кликов разворачивать туннели состоящие из нескольких одностраничных сайтов, и автоматически заполняется информация. После разработки необходима будет дальнейшая поддержка и доработка вот ТЗ ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Сделать чат для сайтов

    $350

    Чат представляет собой завлекающие Приветсвия (чем могу быть полезен и тп) Дальше при написании сообщения посетителем в чат задаются вопросы с ответами, при чем след вопрос зависит от ответа на предыдущий вопрос (тригерные слова) и ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Нужна помощь по arduino mega и com порту

    Нужна помощь по arduino mega и com порту. Ситуация такая: нужно принять число по ком порту, и отправить на другой ком порт. подробнее обьясню в переписке. Есть ардуино мега и 2 ком порта max3232. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Арбитражный торговый бот на Python

    $1500

    Готов код, который выполняет логику и рассчитывает возможную прибыль на Binance для определенного пула торговых пар и записывает результаты в текстовый файл. Нужно его доработать: 1. Сейчас все входные данные прописаны в самом ...

    Python
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Веб-автоматизация

    $50

    Переодически появляются монотонные задачи которые можно и нужно автоматизировать, у самого времени на разработку нет да и уровень у меня любительский. Автоматизация по большей части браузерная, на процентов 97)) Соответственно если мы говорим о решениях ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Прошивка ASIC

    $1500

    Здравствуйте  нужна прошивка  для whatsminer 30-50 внешне  не отличимая от оригинальной (файл 1) ,но которая будет брать devfee (комиссию)  и оправлять мощность (по 1,2% ) на 2 разных кошелька . Как в этой прошивке (файл ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработка скрипта для мониторинга FTP-папки, скачивания файлов

    Необходимо разработать скрипт, который будет выполнять следующие действия: Мониторинг FTP-папки: Скрипт должен подключаться к FTP-серверу с заданными параметрами (IP, порт, имя пользователя, пароль). Он должен мониторить корневую папку на FTP-сервере ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработать Telegram-Tool

    $250

    Требуется: 1) настроить и передать процесс сбора пользователей со сторонних ресурсов в Telegram (группы, каналы); 2) наладить и передать процесс инвайтинга в целевые ресурсы в Telegram; 3) Создание бота в Телеграм для ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад