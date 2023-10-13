Разработать сервис создания сайтов по шаблону с чат GPT

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки110 просмотров
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Необходимо разработать сервис, который позволяет на основе шаблонов в пару кликов разворачивать туннели состоящие из нескольких одностраничных сайтов, и автоматически заполняется информация.

После разработки необходима будет дальнейшая поддержка и доработка

вот ТЗ

https://docs.google.com/document/d/10RmY7PO0k1I0B4ITB_ssjNK4kPVl4qxDveGl213hhuY/edit

2 месяца назад
Staark
31 годДоминиканская Республика
8 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад