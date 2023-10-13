Вот видео тз: https://www.loom.com/share/9e2db83f90604376a9515b9e60913066?sid=74c89605-dc98-49d3-8bec-29ea396051f0 От вас цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка софта для Twitter
От софта необходимо: - Админ панель - Загрузка разных TW аккаутов + для каждого аккаунта должен быть свой прокси - Загрузка отложенных постов которые софт должен сам постить в TW - Софту необходимо ( отправлять сообщение в чатах ( это могут быть шаблонные сообщения загруженные заранее) + делать ретвиты постов участников этого чата которые оставили сообщение выше (от 1 до 5 сообщений выше) - После определенного количества ретвитов софт должен делать паузу и снова продолжать свою работу.
Краткое описание задачи.
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