Необходима разработка софта для Twitter

От софта необходимо: - Админ панель - Загрузка разных TW аккаутов + для каждого аккаунта должен быть свой прокси - Загрузка отложенных постов которые софт должен сам постить в TW - Софту необходимо ( отправлять сообщение в чатах ( это могут быть шаблонные сообщения загруженные заранее) + делать ретвиты постов участников этого чата которые оставили сообщение выше (от 1 до 5 сообщений выше) - После определенного количества ретвитов софт должен делать паузу и снова продолжать свою работу.

Краткое описание задачи.