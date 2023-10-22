Доработка сайта PHP + JS, БД Mysql.

Веб-программированиеЗавершен11 заявок34 просмотра
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Необходимо доработать сайт PHP + JS, БД Mysql.

1. Выстроить маршрутизацию.

2. Добавить админ панель, в которой есть:

- каталог товаров (внутри категории, свойства, заполение мета тегов и цена) - добавление, удаление, редактирование.

- портфолио, где загружаются фотографии и текст - добавление, удаление, редактирование.

3. Пагинация.

4. Калькулятор на сайте.

5. Всплывающее окно оформления заказа (сохранение в базе и отправка через бота).

6. Карта сайта (.xml)

PHPMySQL
2 месяца назад
guest_1697187387645
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
erik999
Эрик 
39 летАрмения
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
$150
5 дней
Я в невероятном восторге от того, что из всего многообразия "специалистов" на рынке, мне сразу повезло попасть на Эрика, который предложил взяться за мою работу. Человек, который знает свое дело, который сделает все так, как вам нужно и даже, что немало важно, не будет дергать вас по вопросам на каждом своем действии. Поэтому, всем от души рекомендую этого человека, как специалиста на выполнение важных задач в срок, в полном объеме и даже чуточку больше. ?Еще раз, Эрик, большое спасибо!
Приятно было работать с Антоном, предоставил четкое ТЗ, всегда был на связи и во время совершил оплату! Всем рекомендую!
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