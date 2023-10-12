Wildberries обновление остатков по гугл таблице

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок148 просмотров
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есть прайс поставщика в гугл таблице. Необходимо сделать автоматическое обновление остатков по апи, что бы отключало карточку.

2 месяца назад
Den4ikkaka
Денис 
34 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад