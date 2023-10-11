Сделать видеосвязь на сайте школы

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка18 просмотров
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Необходимо сделать качественную видеосвязь на сайте языковой школы.
Чтобы она не прерывалась, чтобы не тормозила.
Все подробности в личное сообщение.
Внимание! Только Украина!
Видеосвязь не нужно делать с нуля!
Она уже готова!
Просто она обрывается через 30 минут каждый раз и тормозит!

2 месяца назад
CapitalLetter
Татьяна 
39 летУкраина
2 года в сервисе
Была
месяц назад