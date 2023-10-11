Сделать видеосвязь на сайте школы

Необходимо сделать качественную видеосвязь на сайте языковой школы.

Чтобы она не прерывалась, чтобы не тормозила.

Все подробности в личное сообщение.

Внимание! Только Украина!

Видеосвязь не нужно делать с нуля!

Она уже готова!

Просто она обрывается через 30 минут каждый раз и тормозит!