HTML 5 per

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Приветствую, я Frontend Разработчик с опытом 1.5 года. Я могу реализовать ваш тз, вы можете ознакомится со мной в моем в Linkedine https://www.linkedin.com/in/rakhmatsho-abdulazizov/
последний мой заказ был для рынка Кыргзыстан туризм

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2 месяца назад
guest_1694265390761
Киргизия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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