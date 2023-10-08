Плагин Tilda

Необходимо доработать текущий плагин комментариев на WordpRess. Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1WNpaZjiJ8pJf-K57BEKpVsywh7SWarahCJhFmm0BFqI/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент наша задача состоит в написании html плагина для веб сайта, созданного на тильде. Плагин для отображения рейтинга сайта в поисковике.
Я бы хотел поделиться инструкцией, а так же примером того, как это должно выглядеть:
https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/product
Если вы заинтересованы, мы будем рады получить от вас приблизительные сроки и стоимость проекта
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