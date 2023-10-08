Плагин Tilda

На данный момент наша задача состоит в написании html плагина для веб сайта, созданного на тильде. Плагин для отображения рейтинга сайта в поисковике.

Я бы хотел поделиться инструкцией, а так же примером того, как это должно выглядеть:

https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/product

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