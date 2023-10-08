Доработка плагина комментариев WP

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Необходимо доработать текущий плагин комментариев на WordpRess.

Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1WNpaZjiJ8pJf-K57BEKpVsywh7SWarahCJhFmm0BFqI/edit?usp=sharing

2 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад