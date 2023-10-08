Заказа с сайта в гугл-таблицы

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок103 просмотра
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Есть несколько сайтов по ремонту техники. Сейчас заявки с них падают в telegram-бот.

Нужно чтобы эти заявки падали в гугл-таблицы. Для каждого параметра свой столбец:

  1. сайт

  2. город

  3. телефон

  4. адрес страницы заявки

  5. источник лида (контекст или органика)

Последний пункт определяется по utm-меткам из рекламы.

Напишите цену и сроки.

2 месяца назад
vivera14
33 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад