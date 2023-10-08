Заказа с сайта в гугл-таблицы

Есть несколько сайтов по ремонту техники. Сейчас заявки с них падают в telegram-бот.

Нужно чтобы эти заявки падали в гугл-таблицы. Для каждого параметра свой столбец:

сайт город телефон адрес страницы заявки источник лида (контекст или органика)

Последний пункт определяется по utm-меткам из рекламы.

Напишите цену и сроки.