Есть сервер, на сервере стоял сайт на вордпресе, работал исправно. Установили панель управления ISP Manager 6 lite. После установки панели сайт работал, затем нужно было подключить сайт в ISP Manager. Добавили файлы сайта, подключили БД ...
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Вывод фильтров в списке товаров и оформление карточки товаров в Woocommerce на Wordpress
Задача
Добрый день!
Мы являемся агентом учебного центра uprav.ru (это - "донор").
Мы будем продавать их курсы на своем сайте.
Для этого мы поставили WP c Woocommere, шаблон kadence и предустановленный шаблон страниц online course.
Курсы будут находиться в категориях и подкатегориях. У курсов пока настроены атрибуты: формат (очно-дистанционно), город и дата, возможно в будущем появятся и другие. Атрибут "Формат курса" и его значения стандартные для всего сайта и заполнены в разделе атрибуты, а после уже в товаре, атрибуты город и дата заполняются только в товаре. Вот пример страницы с карточкой курса:
https://profnaviki-wp.gk-kp.ru/product/shkola-developmenta/
Задачи
1) Нужно реализовать классическую навигацию по категориям.
2) Как в этом списке добавить фильтр по атрибутам курсов. В идеале нужно, чтобы на странице были как "фильтр", так и "навигация по категориям".
А когда пользователь активировал выбрал "фильтр" и выбрал поля - то должны выводиться курсы с выбранными атрибутами.
Тут нужно отметить, что атрибуты "город" и "дата" - взаимозависимые (то есть определенные курсы проводятся в определенных городах в определенные даты - это будет заполняться нами в карточке курса вручную, данные будут браться с донора).
3) Оформление карточки товара (курса) нужно сделать максимально приближенным к донору (пример https://uprav.ru/finansy-economics/direktor-kaznacheystva-online/), нужны разные вкладки описания для разных форматов курса (очный, онлайн-курс, видеокурс), скидки при отметке атрибута чекбокса (пример: скидка при заказе 3х участников)
https://profnaviki-wp.gk-kp.ru нужно работать с этим сайтом.
Сколько будет стоить данная работа, и за какие сроки сможете ее реализовать?
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