WP c Woocommere

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки225 просмотров
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Вывод фильтров в списке товаров и оформление карточки товаров в Woocommerce на Wordpress

Задача

Добрый день!

Мы являемся агентом учебного центра uprav.ru (это - "донор").

Мы будем продавать их курсы на своем сайте.

Для этого мы поставили WP c Woocommere, шаблон kadence и предустановленный шаблон страниц online course.

Курсы будут находиться в категориях и подкатегориях. У курсов пока настроены атрибуты: формат (очно-дистанционно), город и дата, возможно в будущем появятся и другие. Атрибут "Формат курса" и его значения стандартные для всего сайта и заполнены в разделе атрибуты, а после уже в товаре, атрибуты город и дата заполняются только в товаре. Вот пример страницы с карточкой курса:

https://profnaviki-wp.gk-kp.ru/product/shkola-developmenta/

Задачи

1) Нужно реализовать классическую навигацию по категориям.

2) Как в этом списке добавить фильтр по атрибутам курсов. В идеале нужно, чтобы на странице были как "фильтр", так и "навигация по категориям".

А когда пользователь активировал выбрал "фильтр" и выбрал поля - то должны выводиться курсы с выбранными атрибутами.

Тут нужно отметить, что атрибуты "город" и "дата" - взаимозависимые (то есть определенные курсы проводятся в определенных городах в определенные даты - это будет заполняться нами в карточке курса вручную, данные будут браться с донора).

3) Оформление карточки товара (курса) нужно сделать максимально приближенным к донору (пример https://uprav.ru/finansy-economics/direktor-kaznacheystva-online/), нужны разные вкладки описания для разных форматов курса (очный, онлайн-курс, видеокурс), скидки при отметке атрибута чекбокса (пример: скидка при заказе 3х участников)

https://profnaviki-wp.gk-kp.ru нужно работать с этим сайтом.

Сколько будет стоить данная работа, и за какие сроки сможете ее реализовать?

3 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
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