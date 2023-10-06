Калькулятор валюты для Тильды и нужен парсер P2P курсов

Веб-программированиеЗакрытнет заявок144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно реализовать две задачаи.
1. Сделать калькулятор как на этом сайте для Тильды https://ex24.pro/
2. Нужен парсер P2P курсов с этого сайта в гугл шитс для Тильды https://p2p.army/ru/spreads/binance?fiatUnit=RUB&ysclid=lna8lfmirx205151746

3 месяца назад
deksterinfo
Декстер 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад