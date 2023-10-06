Выполнить проект по тз с 3 страницы смотрите, парсинг выполняется другим исполнителем https://docs.google.com/document/d/1nh-5zasyzESX6-1_JaVKuaF5D6aVwyCHoM1G3QHB67g/edit
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Задачи по сайту на laravel
Задача
Ищем программиста для выполнения задач по сайту на laravel, перечень:
- Карта сайта sitemap
- Оптимизация скорости загрузки
- Оптимизация кода сайта
- Заголовки h1-h6
- Атрибут lang
- Атрибуты alt
- Семантическая разметка
- Настройка hreflang
- robots
Это основные пункты. Можем выслать полное ТЗ.
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