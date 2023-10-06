Laravel

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок57 просмотров
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Задачи по сайту на laravel

Задача

Ищем программиста для выполнения задач по сайту на laravel, перечень:

- Карта сайта sitemap

- Оптимизация скорости загрузки

- Оптимизация кода сайта

- Заголовки h1-h6

- Атрибут lang

- Атрибуты alt

- Семантическая разметка

- Настройка hreflang

- robots

Это основные пункты. Можем выслать полное ТЗ.

Laravel
3 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
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