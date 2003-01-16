Парсер яндекс-услуг, парсинг данных

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки40 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно спарсить данные из определенных разделов. Сохранять текстовые данные в csv.
Детальное ТЗ пришлю в личку после отклика

3 месяца назад
d654525
Эдуард 
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
  • Похожие заказы

  • Телеграмм бот

    Нужно создать бота который будет раздавать ссылки каждому желающему кто зайдёт в него Так же чтоб он сам парсил (если это возможно) с сайта их

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Переделать сайт на WP

    $100

    Сайт на WP сделан через ELEMENTOR Нужно убрать этот элементор и сделать через код Сайт простой Главная пару блоков Страница о нас Страница контакты Страница каталог Пишите примерный бюджет

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Связать вайлдбериз и чатгпт по API

    Конечный результат: автоматический ответ на отзывы в карточке товара Wildberries с помощью чатаГПТ. С помощью официальных апи автоматически брать новые поступившие отзывы на вб, передавать их в чатгпт ( также через апи) получать ответ ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Переделать сайт с элементора на обычный редактор

    На главной нужно оставить редактирование видео, блок иконок в 2 ряда 3 столбца, который нужно создать и контактов в футере и хедере. Все остальное перенести, как хтмл с элементора в редактор. Так же нужно сделать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Парсер WP

    $100

    Необходимо реализовать парсер, для вордпрес. Реализации граббера с двух доноров и сохранением MP3 на сервер в WordPress: 1 плагина в WordPress для реализации граббера с двух доноров и сохранением MP3 на сервер. 2 ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Онлайн калькулятор для сайту

    $150

    Доброго дня. Є завдання зробити онлайн калькулятор прорахунку вартості для сайту. Ми продаємо декоративну рейку, де є декілька модифікаторів. розмір - 14 позицій тип деревини - 6 позицій фарбування - 3 позиції монтаж - 3 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Починить парсер на python

    Добрый день, есть парсер написанный на python, он работает, но перестал корректно заносить данные в таблицу эксель, возможно на сайта с которого парсим что то поменялось, в общем я незнаю, заново ничего не надо писать, ...

    Python
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад