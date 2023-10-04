Починить парсер на python

ТЗ перенос материалов laravel на wordpress Переносим с Ларавел. https://koloro.ua/ на сайте есть 2 языка. некоторые страницы не переведены на укр. переносим суда https://www.koloro.com.ua/ wordpress + elementor pro Переносим: ...
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Добрый день, есть парсер написанный на python, он работает, но перестал корректно заносить данные в таблицу эксель, возможно на сайта с которого парсим что то поменялось, в общем я незнаю, заново ничего не надо писать, просто поправить работающий парсер. Сразу говорю плачу немного
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