Починить парсер на python

Добрый день, есть парсер написанный на python, он работает, но перестал корректно заносить данные в таблицу эксель, возможно на сайта с которого парсим что то поменялось, в общем я незнаю, заново ничего не надо писать, просто поправить работающий парсер. Сразу говорю плачу немного