ТЗ перенос материалов laravel на wordpress Переносим с Ларавел. https://koloro.ua/ на сайте есть 2 языка. некоторые страницы не переведены на укр. переносим суда https://www.koloro.com.ua/ wordpress + elementor pro Переносим: ...
Консультация с повременной оплатой-составляем ТЗ на сайт,много вопросв
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотим сделать сайт по продаже недвижимости - урезанный аналог domclick.ru, или avito.ru/moskva/nedvizhimos.
Составляем ТЗ, есть куча вопросов.
Я звоню Вам в скайпе, задаю вопросы, Вы отвечаете, разговор записывается. Если не знаете что отвечать - говорите, какие есть идеи, и вопрос пропускаем.
Это консультация, делать ничего не надо - только ответить (или попытаться ответить) на вопросы.
Моя цель - получить хотя бы примерное представление об имеющихся инструментах - что придется разрабатывать, а для чего можно взять готовые плагины. Где и как искать эту информацию.
Минимальная продолжительность общения 30 мин, но может быть до часа. Оплата повременная. Предпочтительная форма оплаты - доллары со счета в грузинском банке. Возможна безопасная оплата, хотя не очень понятно, как делать "безопасный платеж" для заказа с повременной оплатой.
Бюджет указал примерный, $20, зависит от предложений.
Что планируется: БД по объектам недвижимости. Там куча объектов. На сайте разные фильтры по объектам, результат отображается в различных формах (отметки на карте, таблица, ???). Просмотр объектов, сравнение объектов, внутренние отчеты, формы для ввода информации застройщиками, и т.п.
Примеры вопросов:
1. Есть ли какие-либо фреймворки, которые особо хорошо подходят для нашей задачи ?
2. Какие фреймворки / системы имеет смысл рассмотреть ?
3. Мы рассматриваем два варианта: аутсорсинг задачи, либо нанимать программистов/тех директора, и делать проект самим. Плюсы и минусы.
4. Хотя бы примерно оценить объем работы в человеко-днях
5. Имеет ли значение выбор БД ? Какие варианты имеет смысл рассмотреть ?
6. В каком виде лучше хранить географические данные ? Вроде в Гугл мапс есть специальный функционал, когда геоданные скармливаются непосредственно гуглу, и карта сама берет их из гугла. Или плагины, работающие с картами, берут данные с нашего сервера ? Как обычно это делается ?
7. Есть ли в wordpress плагины для работы с картами ?
8. Какие плагины, или модули, для изображения карт с маркерами объектов сейчас популярны ?
9. Как сейчас обычно делается распределение доступов: через встроенные механизмы базы данных, или на фронт энде ?
10. Хочу сравнить распространенность например react vs vue среди (русскоязычных) программистов. Существуют ли какие-либо способы, кроме гугления ?
11. Допустим, есть два отличающихся плагина к вордпрессу, для работы с картами. Как можно сравнить их популярность ?
12. Есть ТЗ на 65 страниц. Хотим разместить на веблансере задачу по написанию ревью на это ТЗ. Как думаете, сколько это может стоить, и имеет ли смысл ?
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