Консультация с повременной оплатой-составляем ТЗ на сайт,много вопросв

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки97 просмотров
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Хотим сделать сайт по продаже недвижимости - урезанный аналог domclick.ru, или avito.ru/moskva/nedvizhimos.

Составляем ТЗ, есть куча вопросов.

Я звоню Вам в скайпе, задаю вопросы, Вы отвечаете, разговор записывается. Если не знаете что отвечать - говорите, какие есть идеи, и вопрос пропускаем.

Это консультация, делать ничего не надо - только ответить (или попытаться ответить) на вопросы.

Моя цель - получить хотя бы примерное представление об имеющихся инструментах - что придется разрабатывать, а для чего можно взять готовые плагины. Где и как искать эту информацию.

Минимальная продолжительность общения 30 мин, но может быть до часа. Оплата повременная. Предпочтительная форма оплаты - доллары со счета в грузинском банке. Возможна безопасная оплата, хотя не очень понятно, как делать "безопасный платеж" для заказа с повременной оплатой.

Бюджет указал примерный, $20, зависит от предложений.

Что планируется: БД по объектам недвижимости. Там куча объектов. На сайте разные фильтры по объектам, результат отображается в различных формах (отметки на карте, таблица, ???). Просмотр объектов, сравнение объектов, внутренние отчеты, формы для ввода информации застройщиками, и т.п.

Примеры вопросов:

1. Есть ли какие-либо фреймворки, которые особо хорошо подходят для нашей задачи ?

2. Какие фреймворки / системы имеет смысл рассмотреть ?

3. Мы рассматриваем два варианта: аутсорсинг задачи, либо нанимать программистов/тех директора, и делать проект самим. Плюсы и минусы.

4. Хотя бы примерно оценить объем работы в человеко-днях

5. Имеет ли значение выбор БД ? Какие варианты имеет смысл рассмотреть ?

6. В каком виде лучше хранить географические данные ? Вроде в Гугл мапс есть специальный функционал, когда геоданные скармливаются непосредственно гуглу, и карта сама берет их из гугла. Или плагины, работающие с картами, берут данные с нашего сервера ? Как обычно это делается ?

7. Есть ли в wordpress плагины для работы с картами ?

8. Какие плагины, или модули, для изображения карт с маркерами объектов сейчас популярны ?

9. Как сейчас обычно делается распределение доступов: через встроенные механизмы базы данных, или на фронт энде ?

10. Хочу сравнить распространенность например react vs vue среди (русскоязычных) программистов. Существуют ли какие-либо способы, кроме гугления ?

11. Допустим, есть два отличающихся плагина к вордпрессу, для работы с картами. Как можно сравнить их популярность ?

12. Есть ТЗ на 65 страниц. Хотим разместить на веблансере задачу по написанию ревью на это ТЗ. Как думаете, сколько это может стоить, и имеет ли смысл ?

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3 месяца назад
x_jerry
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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