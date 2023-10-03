Требуется реализовать VS Code расширение для анализа набора текста (т.е. кода), которые затем будут использованы для отображения статистики и тренировки слабых мест. Создать минимальный proof of concept. Подробнее при обсуждение.
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Нужно импортировать в вордпресс с помощью плагин а wp all import записи.
То есть тут решение математических задач с применением формул latex
При импорте вордпресс удаляет \ который очень важен в формулах, из-за этого формулы отображаются некорректно
Нужно реализовать так, чтобы след не удалялся при импорте.
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