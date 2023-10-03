Нужно импортировать в вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно импортировать в вордпресс с помощью плагин а wp all import записи.

То есть тут решение математических задач с применением формул latex
При импорте вордпресс удаляет \ который очень важен в формулах, из-за этого формулы отображаются некорректно
Нужно реализовать так, чтобы след не удалялся при импорте.

3 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад