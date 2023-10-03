Нужно импортировать в вордпресс с помощью плагин а wp all import записи.

То есть тут решение математических задач с применением формул latex

При импорте вордпресс удаляет \ который очень важен в формулах, из-за этого формулы отображаются некорректно

Нужно реализовать так, чтобы след не удалялся при импорте.