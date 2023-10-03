Сделать поиск по сайту

Есть две задачи, предлагаю взять одну из них или обе. Оцените пожалуйста сроки и стоимость (хотя бы примерно). 1. Первая задача: Есть готовая верстка, нужно прикрутить к бэку (админке). В качестве админки либо что-нибудь ...