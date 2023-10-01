WordPress разработчик

Требуется разработчик веб-сайта на WordPress. Сайт с тремя направлениями услуг и СЕО продвижением .

Идеальные навыки и опыт:

- Опыт разработки сайтов электронной коммерции с использованием WordPress

- Опыт настройки плагинов и тем WordPress

- Глубокие знания HTML, CSS и PHP

- Возможность интеграции платежных шлюзов и управления списками товаров

- Опыт создания адаптивных и удобных в использовании дизайнов

- Повышенное внимание к деталям и способность укладываться в сроки.

Требования и этапы для вас:

1 Разработка и утверждение дизайн-макета страниц, каркасов, пользовательского интерфейса/UX

2 Настройка CMS, верстка, код, базы данных и т.д.

3 Интеграция и настройка веб-трекеров (Adobe CDN, Googletagmanager, Google Analytics и др.), плагинов (Yoast и др.), телефонии, платежей (Stripe), систем: Pixel tag, hotjar, Clearbit Reveal, Microsoft Clarity и др.

4 Отладка ошибок и так далее

5 Техническая поддержка

6 Продвижение / оптимизация (SEO) 1-3 месяца