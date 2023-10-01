WordPress разработчик

Добрый день. Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка ...
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Требуется разработчик веб-сайта на WordPress. Сайт с тремя направлениями услуг и СЕО продвижением .
Идеальные навыки и опыт:
- Опыт разработки сайтов электронной коммерции с использованием WordPress
- Опыт настройки плагинов и тем WordPress
- Глубокие знания HTML, CSS и PHP
- Возможность интеграции платежных шлюзов и управления списками товаров
- Опыт создания адаптивных и удобных в использовании дизайнов
- Повышенное внимание к деталям и способность укладываться в сроки.
Требования и этапы для вас:
1 Разработка и утверждение дизайн-макета страниц, каркасов, пользовательского интерфейса/UX
2 Настройка CMS, верстка, код, базы данных и т.д.
3 Интеграция и настройка веб-трекеров (Adobe CDN, Googletagmanager, Google Analytics и др.), плагинов (Yoast и др.), телефонии, платежей (Stripe), систем: Pixel tag, hotjar, Clearbit Reveal, Microsoft Clarity и др.
4 Отладка ошибок и так далее
5 Техническая поддержка
6 Продвижение / оптимизация (SEO) 1-3 месяца
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