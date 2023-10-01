Нужен twitter bot для ретвитов

Необходимо изменить дизайн на сайте, сайт сделан на Opencart. Что нужно сделать: Замена лого, замена цветовой гаммы, изменить отображение товаров, замена картинок, исправить баги, удалить плагин живосайт. Макет дизайна сделан на Figma.
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Нужно создать бот для ретвитов в Twitter
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