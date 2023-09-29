Бот кликер для сайта

Переверстать шаблон - адаптивная вёрстка , - набор стилей для каждого блока отдельно; - наборы стилей для моб/декстоп отдельно. - установка плагинов входящих в шаблон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужно разработать ПО для автоматизации действий на конкретном сайте.
Алгоритм действий:
Используя готовые решения (например dolphin anty) создать новый профиль в браузере, через подключение используя список заранее предоставленных прокси. Возможно использование других решений, главное чтобы каждая сессия имела уникальный цифровой отпечаток и воспринималась сайтом как новый пользователь. На данный момент мы используем dolphin anty в ручном режиме.
Открыть определенный сайт. Реалистично имитировать поведение пользователя: пролистываете страницы, движения курсора, хаверинг, переход по ссылкам. Параметры поведения должные быть уникальными для каждой новой сессии.
Спустя 5 минут таких действий, осуществить поисковый запрос.
Среди результатов найти блок соответствующий заданным параметрам (содержание кода в ссылке, либо поиск по ключевому слову на самой странице).
Осуществить переход если соотвествующий блок найден.
Сделать запись в лог файл о продленных действиях.
Закрыть браузер после чего запустить новую уникальную сессию.
Если вы решите использовать веб драйвер, нужно учесть что он объявляет себя в коде, и сайт поймет что это бот, так что при использовании данного метода нужно будет подчищать эти куски кода.
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