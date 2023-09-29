Крипто бот на нейро сети

Хотели бы создать программу для выбора лучшего сотрудника. Соответственно на экране должно быть определенное количество иконок(сколько сотрудников в смене) и посетитель может выбрать лучшего сотрудника просто нажав на него и его ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обучить нейронку анализировать анализировать паттерны и аномалии в обьемах на криптовалюте, котировку будем брать с Бинанс.
Хорошо если вы подскажите в каком форме необходимы будут данные для обучения и как проходит весь процесс.
После обучения пр появления сигнала, то есть условия для открытия сделки на покупку или продажу, чтобы приходимо уведомление в телеграмм бот с необходимыми параметрами, также скрин графика монеты.
Нужно, чтобы нейронка мониторила одновременно много монет.
У кого есть опыт или понимаю, что делать пишите обсудим услоыия.
Я у меня есть опнимания как торговать на рыке, нужно этому обучить неро сеть
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