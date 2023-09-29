Крипто бот на нейро сети

Необходимо обучить нейронку анализировать анализировать паттерны и аномалии в обьемах на криптовалюте, котировку будем брать с Бинанс.

Хорошо если вы подскажите в каком форме необходимы будут данные для обучения и как проходит весь процесс.

После обучения пр появления сигнала, то есть условия для открытия сделки на покупку или продажу, чтобы приходимо уведомление в телеграмм бот с необходимыми параметрами, также скрин графика монеты.

Нужно, чтобы нейронка мониторила одновременно много монет.

У кого есть опыт или понимаю, что делать пишите обсудим услоыия.

Я у меня есть опнимания как торговать на рыке, нужно этому обучить неро сеть