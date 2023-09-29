https://new.tigi69.ru/



При изменении количества вес не меняется. Вес показывается за единицу. Нужен общий вес - который будет меняться от количества.



Предлагаю вывести его под Итого сумма

И под каждой карточкой вес общего количества данного артикула



Единицы измерения появились. Но купить 1,54м2 невозможно. Только целыми числами - так и осталось. https://disk.yandex.ru/i/rCJzlKPy_cf_kQ



Вот сайт и обратная связь от клиента по работе каталога товаров ?