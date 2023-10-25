В детальном заказе в админке вывести штатное поле юзера (Битрикс)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка96 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В детальном заказе (в админке) вывести поле Примечание (штатное св-во пользователя)

Срок, сумма укажите в проект

3 месяца назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
morphinum23
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
3 месяца назад
$15
1 день
RUBUAH
В срок. Рекомендую
Рекомендую до роботи