Починить сайт на wordpress

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок62 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://tapnetic.ai/

Почему то ему внезапно поплохело

Плюс надо настроить автобекап баз и диска в cpanel.

Задача срочная

WordPressСайт на WordPress
3 месяца назад
yanrad
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Вращение товара на 360 градусов Битрикс

    Написать или скорректировать скрипт чтобы отобразить вращение товара из 100 фоток под разными углами. Существующий модуль вращает, но на разных устройствах бывает сильное мерцание (когда подгружает фотки) при первом обороте, второй оборот ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Мобильное приложение на Flutter

    Приветствую уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать мобильное приложение для redeem gift card. Это приложение будет дополнение к нашему основному сервису. API уже разработано по нашей стороне. Для этого заказа вам нужно будет ...

    Flutter
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработать Slack-бота для экспорта в MatterMost

    Цель проекта Разработка Slack бота, который будет автоматически выполнять ежедневный экспорт каналов и чатов из Slack в Mattermost. Этот бот должен обеспечивать перенос сообщений, файлов и медиаконтента из Slack в Mattermost с минимальным вмешательством пользователя. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • CCXT скрипт для оценки комиссий (JS, Python)

    Необходимо создать скрипт на базе библиотеки CCXT который будет в заданные промежутки наполнять базу данными о стоимости депозита/вывода с бирж различных монет (топ 300 монет, все биржи которые есть в CCXT)

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Каталог а шаблона под Каталог IT проектов

    $240

    Планируем запустить листинг / каталог онлайн сервисов. За основу решили взять Wordpress и покупку шаблона (themeforest). Требуется специалист, который поможет разместить шаблон на хост и настроить его до момента, когда можно будет запускаться. Под настройкой ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Autofills

    $200

    Есть 21 сайт, нужно сделать автозаполнение всех данных по шаблону. Для облегчения регистрации. Возможно это будет плагин [extension] для браузера. Пример данных для автозаполнения. ПОЧТА: [email protected] ПАРОЛЬ: Password ИМЯ: Viktor ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сервис аренды прокси - серверов на Laravel + vue

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужен уверенный full -stack разработчик на фреймворке Laravel + vue. Проект находится на начальной стадии разработки, есть код уже созданного проекта на Laravel Nova с админкой, где достаточно много функционала из ...

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Функціонал Spot трейдингу через Gate Websocket

    $50

    Потрібно зробити функціонал для спот трейдингу через Gate Websocket Наголошую, потрібно використовувати саме Websocket, а не REST https://www.gate.io/docs/developers/apiv4/ws/en/#spot-account-trade На виході потрібно щоб було 3 окремих файли з таким ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад