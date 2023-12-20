CCXT скрипт для оценки комиссий (JS, Python)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки43 просмотра
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Необходимо создать скрипт на базе библиотеки CCXT который будет в заданные промежутки наполнять базу данными о стоимости депозита/вывода с бирж различных монет (топ 300 монет, все биржи которые есть в CCXT)

Python
3 месяца назад
alexiustheamazin
Величко 
38 летТурция
год в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
derzemat
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
3 месяца назад
$500
25 дней
UAHUSDT
Проект выполнен быстро и профессионально! Очень рекомендую к сотрудничеству!
Приятно сотрудничать, прекрасная коммуникация, спасибо.