Разработка системы авторизации

Есть сайт - блог на вп https://brcinfo.ru и надо создать плагин/скрипт, который добавляет второй заголовок в статью. Как пример - https://www.samara.kp.ru/daily/27559.5/4827351/, и тут - вешайте камеры на видное место и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить 2 лабораторные работы (№1 и №3), отправляю файлами методичку.
По №1: все пункты с содержания работы (п.1-11) и индивидуальное задание под номером 2
По №3: все пункты с содержания работы (п.1-8) и индивидуальное задание под номером 2
Подскажите по срокам и стоимости каждой
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