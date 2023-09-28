Повторить js калькулятор на сайте

Надо изменить алгоритм поисковой выдачи анкет в боте знакомств. Выдавать должно сначала по городу и ближайшие города пользователя в таком порядке. 1. Премиум пользователи 2. Пользователи которые недавно были онлайн в боте ...
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Нужно повторить калькулятор как на этой страничке https://www.printmarket.ua/ua/banner-reklamnyi_1386068140.htm , на нашу страничку https://spectra.com.ua/banner.html . Наш сайт сделан на обьчном html. Никаких корзин не нужно делать, хранить ничего не нужно. Только что бы при изменении параметров человек видел цену конечную. Вот пример как должно быть на нашем сайте - https://spectra.com.ua/stickers.html Если будет хорошо выполнено закажем на другие услуги
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