Повторить js калькулятор на сайте

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Нужно повторить калькулятор как на этой страничке https://www.printmarket.ua/ua/banner-reklamnyi_1386068140.htm , на нашу страничку https://spectra.com.ua/banner.html . Наш сайт сделан на обьчном html. Никаких корзин не нужно делать, хранить ничего не нужно. Только что бы при изменении параметров человек видел цену конечную. Вот пример как должно быть на нашем сайте - https://spectra.com.ua/stickers.html Если будет хорошо выполнено закажем на другие услуги

3 месяца назад
batsjn
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
web-divingstudio
Виталий Чопик 
26 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
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2 дня
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