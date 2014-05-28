batsjn

Станислав batsjn

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Не отмораживаюсь, не бросаю работу, не вру, не пропадаю

Языки: PHP, C++, Object Pascal (Delphi), JavaScript, HTML, CSS

Движки: Joomla, Wordpress, Drupal, osCommerce, VirtueMart, WebAsyst, Woocommerce for Wordpress, OpenCart

JavaScript библиотеки: jQuery

БД: MySQL

MVC, ООП, сложные SQL запросы, многопоточность на cURL

Парсеры, кеширование

Графические редакторы:

Photoshop, CorelXara

Администрирование серверов.

Предоставляю своим клиентам хостинг на собственном сервере.

Создание сайтов "под ключ" на любой CMS или на самописном движке

Есть офис в Киеве, при желании можем встретиться на моей или на Вашей территории.

Работаю с понедельника по пятницу с 10:00 - 18:00. В другое время - по договоренности.

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Отзывы заказчиков

Y4etka
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Внести исправления в работу каталога на wordpress
WordPress
Отличный специалист, был постоянно на связи. Взялся и сделал работу от которой другие отказывались и говорили что это слишком трудоемко и много времени у них займет. ТЗ выполнено полностью в точности и учтены все пожелания возникшие "по ходу". В общем все очень качественно, профессионально и в оговоренные сроки! Отдельно хочется поблагодарить за написанный скрипт (которого не было в ТЗ), с помощью которого, в каталоге все цены теперь пересчитываются автоматически в разных валютах. Я доволен, рекомендую обращаться!
Очень адекватный заказчик. Поставил задание четко и понятно, с пониманием отнесся к трудностям при выполнении. Своевременная оплата. Постоянно на связи. Советую всем хорошим исполнителям. С радостью поработаю над другими задачами.
Ответный отзыв
9406897
Армен 
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Звонок с сайта
Просто молодец
Странный заказчик. Я начал делать работу, но ему ничего не подходило из готовых виджетов звонков с сайта. В результате он сказал что поищет еще сам и свяжется со мной и пропал. А теперь я вижу что он поставил проект в статус выполнен и оставил мне отзыв, ну вот теперь и мне пришлось оставить ему ответный отзыв по правилам WebLancer
Ответный отзыв
twts
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Правка кода PHP
PHP
Тут можно сказать одним словом СПЕЦ с большой буквы.Всё быстро, чётко, грамотно.Разобрался в чужом коде и поправил ошибку за час.До него, это же задание смотрело человек 8 как минимум, не смогли найти в чём причина. Рекомендую данного мастера своего дела и буду еще не раз обращаться к нему.
Отличный заказчик. Оплата вовремя
Ответный отзыв
game-life
33 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужно добавить увеличение картинок(на MODx)
MODX
Профессионал своего дела. В быстрые сроки выполнил задачу. Советую.
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
lazarenko_aa
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Доработка корзины и изменения дизайна регистрации
Быстро, качественно и в срок, будем работать!
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
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