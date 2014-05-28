Не отмораживаюсь, не бросаю работу, не вру, не пропадаю

Языки: PHP, C++, Object Pascal (Delphi), JavaScript, HTML, CSS

Движки: Joomla, Wordpress, Drupal, osCommerce, VirtueMart, WebAsyst, Woocommerce for Wordpress, OpenCart

JavaScript библиотеки: jQuery

БД: MySQL

MVC, ООП, сложные SQL запросы, многопоточность на cURL

Парсеры, кеширование

Графические редакторы:

Photoshop, CorelXara

Администрирование серверов.

Предоставляю своим клиентам хостинг на собственном сервере.

Создание сайтов "под ключ" на любой CMS или на самописном движке

Есть офис в Киеве, при желании можем встретиться на моей или на Вашей территории.

Работаю с понедельника по пятницу с 10:00 - 18:00. В другое время - по договоренности.