Не отмораживаюсь, не бросаю работу, не вру, не пропадаю
Языки: PHP, C++, Object Pascal (Delphi), JavaScript, HTML, CSS
Движки: Joomla, Wordpress, Drupal, osCommerce, VirtueMart, WebAsyst, Woocommerce for Wordpress, OpenCart
JavaScript библиотеки: jQuery
БД: MySQL
MVC, ООП, сложные SQL запросы, многопоточность на cURL
Парсеры, кеширование
Графические редакторы:
Photoshop, CorelXara
Администрирование серверов.
Предоставляю своим клиентам хостинг на собственном сервере.
Создание сайтов "под ключ" на любой CMS или на самописном движке
Есть офис в Киеве, при желании можем встретиться на моей или на Вашей территории.
Работаю с понедельника по пятницу с 10:00 - 18:00. В другое время - по договоренности.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Отличный специалист, был постоянно на связи. Взялся и сделал работу от которой другие отказывались и говорили что это слишком трудоемко и много времени у них займет. ТЗ выполнено полностью в точности и учтены все пожелания возникшие "по ходу". В общем все очень качественно, профессионально и в оговоренные сроки! Отдельно хочется поблагодарить за написанный скрипт (которого не было в ТЗ), с помощью которого, в каталоге все цены теперь пересчитываются автоматически в разных валютах. Я доволен, рекомендую обращаться!
Ответный отзыв
Очень адекватный заказчик. Поставил задание четко и понятно, с пониманием отнесся к трудностям при выполнении. Своевременная оплата. Постоянно на связи. Советую всем хорошим исполнителям. С радостью поработаю над другими задачами.
$12
10 баллов
11 лет назад
Просто молодец
Ответный отзыв
Странный заказчик. Я начал делать работу, но ему ничего не подходило из готовых виджетов звонков с сайта. В результате он сказал что поищет еще сам и свяжется со мной и пропал. А теперь я вижу что он поставил проект в статус выполнен и оставил мне отзыв, ну вот теперь и мне пришлось оставить ему ответный отзыв по правилам WebLancer
$30
10 баллов
11 лет назад
PHP
Тут можно сказать одним словом СПЕЦ с большой буквы.Всё быстро, чётко, грамотно.Разобрался в чужом коде и поправил ошибку за час.До него, это же задание смотрело человек 8 как минимум, не смогли найти в чём причина. Рекомендую данного мастера своего дела и буду еще не раз обращаться к нему.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата вовремя
$50
10 баллов
11 лет назад
MODX
Профессионал своего дела. В быстрые сроки выполнил задачу. Советую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую
$100
10 баллов
11 лет назад
Быстро, качественно и в срок, будем работать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую
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