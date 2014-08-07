Ищем ответственного исполнителя для завершения интеграции сайта на HostCMS 6. Требуются доработки по программированию и настройки инфосистем. Подробное ТЗ вышлю кандидату.
Внести исправления в работу каталога на wordpress
Нужны исправления в работе каталога, сайт www.y4etka.com/apps/
1) чтобы цены отображались корректно, в зависимости от выбранной валюты.
На примере игра из каталога "Max Payne Mobile", сейчас цена отображается как 2 руб. хотя в админке прописана как 99 руб. и должна и в каталоге отображаться как 99 руб.
2) чтобы вся сортировка работала правильно, при выборе: "по популярности", "по имени", "по цене", "по дате добавления"
3) в столбце категории добавить мини-иконки к каждой, как сделано в столбце "все учетки премиум"
4) сделать чтобы выводилось количество приложений входящих в каждую категорию.
Уточнения:
по пункту 1)
Цены в записях проставляются
по пункту 2)
C сортировкой не корректно работает такой момент:
Например игра XCOM®: Enemy Unknown она универсальна (Universal), то есть работает на iPhone/iPod и iPad.
Если проводить сортировку выбирая в колонке "все категории", то вроде все ок.
А вот если провести сортировку выбрав в "Учетка Игровая", то данная игра:
не отображается в "для iPhone" это ошибка, должна отображаться.
и не отображается "для iPad", тоже ошибка, должна отображаться.
только в "Universal" (вот тут все ок, отображается верно).
Игра должна показываться везде, так как она "Универсальная" это значит и "для iPhone", "для iPad" в том числе.
Выбранный исполнитель
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