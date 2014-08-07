Внести исправления в работу каталога на wordpress

Нужны исправления в работе каталога, сайт www.y4etka.com/apps/

1) чтобы цены отображались корректно, в зависимости от выбранной валюты.

На примере игра из каталога "Max Payne Mobile", сейчас цена отображается как 2 руб. хотя в админке прописана как 99 руб. и должна и в каталоге отображаться как 99 руб.

2) чтобы вся сортировка работала правильно, при выборе: "по популярности", "по имени", "по цене", "по дате добавления"

3) в столбце категории добавить мини-иконки к каждой, как сделано в столбце "все учетки премиум"

4) сделать чтобы выводилось количество приложений входящих в каждую категорию.

Уточнения:

по пункту 1)

Цены в записях проставляются

по пункту 2)

C сортировкой не корректно работает такой момент:

Например игра XCOM®: Enemy Unknown она универсальна (Universal), то есть работает на iPhone/iPod и iPad.

Если проводить сортировку выбирая в колонке "все категории", то вроде все ок.

А вот если провести сортировку выбрав в "Учетка Игровая", то данная игра:

не отображается в "для iPhone" это ошибка, должна отображаться.

и не отображается "для iPad", тоже ошибка, должна отображаться.

только в "Universal" (вот тут все ок, отображается верно).

Игра должна показываться везде, так как она "Универсальная" это значит и "для iPhone", "для iPad" в том числе.