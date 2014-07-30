Работы по сайту на HostCMS

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка113 просмотров

Ищем ответственного исполнителя для завершения интеграции сайта на HostCMS 6.

Требуются доработки по программированию и настройки инфосистем. Подробное ТЗ вышлю кандидату.

11 лет назад
icedeath
Денис 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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