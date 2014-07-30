Установить на джумла3.3.1 Artio Joom Sef Срочно

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Установить на джумла3.3.1 Artio Joom Sef, чтобы корректно работал. После обновления движка при установки данного компонента выдает ошибку www/libraries/legacy/error/error.php on line 774

Необходима помощь опытного программиста. Стандартным методом компонент не устанавливается, вероятно придется править код движка.

11 лет назад
Vas80
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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