Добрый день, есть сайт на ДЛЕ 9.4 - "theg oodl ife.ru" (без пробелов). Его надо обновить до последней версии ДЛЕ, лицензионной. На этом сайте есть ряд доработок. Например, понятие «Новость дня». ...
Установить на джумла3.3.1 Artio Joom Sef Срочно
Установить на джумла3.3.1 Artio Joom Sef, чтобы корректно работал. После обновления движка при установки данного компонента выдает ошибку www/libraries/legacy/error/error.php on line 774
Необходима помощь опытного программиста. Стандартным методом компонент не устанавливается, вероятно придется править код движка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть 2 проекта на движке webasyst, на которых нужно внести доработки. Подробности в личку.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется поиск зловредного скрипта и восстановление работы сайта, сделанного на движке Joomla 2.5. Текущие признаки нестабильной работы - постоянная перегрузка памяти сервера без видимых причин, и как следствие - периодическая недоступность сайта.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Сверстать шаблон под DLE, установить и настроить. К данному проекту прилагаю подробное ТЗ. PSD-макеты в наличии. Необходима удобная работа с каталогом товаров. После ознакомления с ТЗ предлагайте стоимость. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Ищу исполнителя, который сможет в краткие сроки привести в порядок сайт. Сайт поставлен на хост, стандартный шаблон Вордпресс, плюс проконсультировать по всем мелким вопросам. Отзывы в лычку и я даю тз, вы оцениваете по стоимости ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо привести имеющийся сайт на Joomla в порядок. Подкорректировать шаблон, подобрать стиль текста, добавить ленту новостей, структурировать информацию и т.д. Адрес сайта скину откликнувшимся.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт сделан на CMS Opencart, на него натянут уникальный шаблон. Требуется донастроить модули, а также исправить ошибки.Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Разыскивается Joomla разработчик для создания магазина. С очень большим багажем знаний по данной CMSСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $70
Нужен модуль оплаты Paymaster для WHMCS этой cms. К понедельнику уже нужно протестировали и сдать в эксплуатацию:) Пишите цены и сроки, об опыту буду судить по отзывам в аналогичных работах.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеется интернет-магазин айстудия.рф при оформлении заказа отправляется письмо администратору и покупателю с информацией о заказе, требуется сделать, чтобы на странице оформления заказа пользователю нужно было ввести данные (телефон, город и т.д.) и эти данные приходили ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад