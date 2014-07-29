Доработать процедуру оформления заказа 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок134 просмотра

Имеется интернет-магазин айстудия.рф при оформлении заказа отправляется письмо администратору и покупателю с информацией о заказе, требуется сделать, чтобы на странице оформления заказа пользователю нужно было ввести данные (телефон, город и т.д.) и эти данные приходили на почту в письме с информацией о заказе

11 лет назад
istudio42
Антон 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров