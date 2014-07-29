Всем привет. Редакция "1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес". Дополнительные задачи. 1. Создание групп клиентов с разными ценами. Т.е. каждый товар должен иметь для каждой группы свою цену. Правило применяемое не к группе товара ...
Доработать процедуру оформления заказа 1С Битрикс
Имеется интернет-магазин айстудия.рф при оформлении заказа отправляется письмо администратору и покупателю с информацией о заказе, требуется сделать, чтобы на странице оформления заказа пользователю нужно было ввести данные (телефон, город и т.д.) и эти данные приходили на почту в письме с информацией о заказе
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